الرقابة النووية تصدر بيانا رسميا حول وفاة العالم المصرى بالمغرب .. التفاصيل الكاملة للواقعة

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التابعة لوزارة الكهرباء، بيانا رسميا حول وفاة الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بالهيئة، وذلك أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تم عقدها خلال الفترة من 2 : 6 سبتمبر 2019 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.



وقال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه بمتابعة الموقف من خلال السفارة المصرية في المغرب ووزارة الخارجية المصرية؛ أفاد السفير أشرف إبراهيم بأنه أثناء الاجتماعات شعر الدكتور أبوبكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.



وأمرت السلطات المغربية بتشريح الجثة، وهو إجراء متبع مع أي أجنبي يُتوفى في المغرب، وانتهت عملية التشريح الأولى، أمس الجمعة، وكشفت عن أن الوفاة بسبب سكتة قلبية، وستصدر نتائج التشريح النهائية اليوم، وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المغربية الانتهاء من الإجراءات وإعادة جثمان الفقيد لمصر.



حقيقة الوفاة



وقال السفير المصري فى المغرب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن العالم النووي المصري تُوفى إثر نوبة تعب مفاجئة خلال مشاركته في اجتماع تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراكش منذ بداية الشهر الجاري.



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سبب وفاة العالم النووي المصري



وشدد السفير المصري على أن جميع الشواهد والتقرير الطبية تثبت أن الوفاة طبيعية ولم يكن بها أي تدخل خارجي، نافيًا أي شائعات تردد بشأن وفاته بعد تناوله لعصير البرتقال على هامش المؤتمر قبل الوفاة بدقائق.



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الهجرة تنهى إجراءات نقل الجثمان لمصر



تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، لمتابعة أسباب وفاة العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، والذي توفى في مدينة مراكش المغربية، إضافة إلى متابعة إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى مصر.



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حسم الجدل حول الوفاة



قامت النيابة العامة في مدينة مراكش بتشريح جثة العالم المصري وأوضحت أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.



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تسلسل وفاة العالم المصري



أكد السفير أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، أن العالم المصري أبو بكر رمضان توفى الخميس الماضي إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مؤكدًا أن السفارة المصرية تابعت عن كثب الحالة منذ اللحظة الأولى.



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الجثمان يعود الاثنين



شدد سفير مصر لدى المملكة المغربية أن الجثمان سيعود للقاهرة مساء يوم الاثنين أو صباح الثلاثاء على أبعد تقدير بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.



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كواليس الساعات الأخيرة فى حياة العالم المصري



قال الدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية إن العالم المصرى الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة - شعبة الرقابة الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وقد وافته المنية أثناء مشاركته بورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال مشروع التلوث البحري وهو أحد مشاريع التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والذي تم عقده خلال الفترة من 1-2 سبتمبر ۲۰۱۹ بمدينة مراكش - بالمملكة المغربية.



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