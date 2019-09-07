حكم من أكل أو شرب أثناء صيام عاشوراء



قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفرد إذا سها في صيام التطوع سواء في شهر شعبان أو أيام الاثنين والخميس، يكمل صومه ولا شيء فيه.



وأضاف " عويضة" خلال البث المباشر على الفيسبوك"، قائلا: "النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أكل وشرب ناسيًا، فليتم صومه، موضحا أن الرسول لم يفرق بين صيام النفل أو الفرض مهما كان هذا الصيام إذا نسي وأكل أو شرب فليتم صيامه.



وجددت دار الإفتاء فتواها بشأن من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام يوم عاشوراء، وذلك مع اقتراب تلك الذكرى، حيث قالت إن من أكل أو شرب ناسيًا فى نهار رمضان أو فى صيام التطوع لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم.



واستندت فتوى الدار لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة.

