ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من أكل أو شرب أثناء صيام عاشوراء

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:47 م
عاشوراء
عاشوراء
محمود ضاحي

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفرد إذا سها في صيام التطوع سواء في شهر شعبان أو أيام الاثنين والخميس، يكمل صومه ولا شيء فيه.

وأضاف " عويضة" خلال البث المباشر على الفيسبوك"، قائلا: "النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أكل وشرب ناسيًا، فليتم صومه، موضحا أن الرسول لم يفرق بين صيام النفل أو الفرض مهما كان هذا الصيام إذا نسي وأكل أو شرب فليتم صيامه.

وجددت دار الإفتاء فتواها بشأن من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام يوم عاشوراء، وذلك مع اقتراب تلك الذكرى، حيث قالت إن من أكل أو شرب ناسيًا فى نهار رمضان أو فى صيام التطوع لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم.

واستندت فتوى الدار لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

المعايير تثير بلبلة.. الجنايني يكشف حقيقة تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر

شاهد.. الشكل الجديد لـ كأس مصر

هزر معاها قتلته.. ربة منزل تنهي حياة زوجها بـ عدة طعنات في الجيزة

اتبع هذه الخطوات.. عدل الحالة الاجتماعية والسكن في بطاقة الرقم القومي بكل سهولة

صحفي إنجليزي يفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي

في الكوافير.. شاهد بشرى وايمان العاصى بملابس كاجوال بدون ماكياج