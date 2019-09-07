نشأت الديهي: ضوابط الأعلى للإعلام لا يختلف عليها أحد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن معايير المجلس الأعلى للإعلام للمهنية لوضع ضوابط مهنية للإعلام والدراما لا يختلف عليها أحد.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أهم هذه المعايير هو الحد من استخدام الدراما غير المصرية، سواء كان تركي أو أرجنتيني، معقبًا: "لن أهزم في الداخل بقوة ناعمة أخرى، فمصر كانت تصدر مسلسلات للخارج، والآن أصبح هناك غزو عكسي مع تراجع الدراما المصرية".



وشدد "الديهي"، على أن مصر لديها نماذج من الدراما الناجحة، متسائلًا: "متى تعود الدراما المصرية لمنصة التتويج في المنطقة العربية"، مؤكدًا أن مصر ليست مكانا لرمي النكايات الفكرية، فمصر طوال عمرها مصدره للفن والدراما والشعر والأدب والكتب، داعيًا قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري لبدء إنتاج أعمال درامية وفقًا لضوابط الأعلى للإعلام كنموذج يمكن الاقتداء به.