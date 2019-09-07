في مباراته الأولى.. محمد النني يساهم في فوز بيشكتاش على عمراني سبور.. فيديو

ساهم الدولي المصري محمد النني في فوز فريقه بيشكتاش التركي على نظيره عمراني سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين منذ قليل ، والتي تعد الأولى للنني مع فريقه الجديد.



يذكر أن النني قد انتقل لبشكتاش، قادمًا من نادي ارسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.



وشارك النني في المباراة كاملة ، وكان قريبًا من التسجيل في عدة مناسبات ، لكنه لم يستطع إحراز أول الأهداف مع فريقه الجديد ، في المباراة الودية التي انتهت بفوز بيشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ومن المنتظر أن يشارك محمد النني مع بيشكتاش في أول مباراة رسمية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر أمام فريق غازي عنتاب بالدوري التركي.