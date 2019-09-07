ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في مباراته الأولى.. محمد النني يساهم في فوز بيشكتاش على عمراني سبور.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:50 م
محمد النني
محمد النني
إسماعيل محمود
ساهم الدولي المصري محمد النني في فوز فريقه بيشكتاش التركي على نظيره عمراني سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين منذ قليل ، والتي تعد الأولى للنني مع فريقه الجديد.

يذكر أن النني قد انتقل لبشكتاش، قادمًا من نادي ارسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

وشارك النني في المباراة كاملة ، وكان قريبًا من التسجيل في عدة مناسبات ، لكنه لم يستطع إحراز أول الأهداف مع فريقه الجديد ، في المباراة الودية التي انتهت بفوز بيشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يشارك محمد النني مع بيشكتاش في أول مباراة رسمية يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر أمام فريق غازي عنتاب بالدوري التركي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد النني يصل تركيا تمهيدا للانتقال إلى بيشكتاش التركي .. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. شريف منير يوجه نقدا لاذعا لـ محمد رمضان

هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها.. والجمهور: أحلى من بعض

انتبه من لون الجبنة الرومي.. وهؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها

بفستان تايجر فوق الركبة.. رانيا يوسف بإطلالة جديدة مع بناتها

تعليقات صادمة على صورة هنا الزاهد وأختها

محمد النني يهدر هدفاً عالمياً مع بشكتاش أمام عمراني سبور.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور

بلع طقم السفرة .. استخراج 33 ملعقة وشوكة وخاتم دهب من معدة شاب بالدقهلية .. صور

بعد انتقاد رئيس الوزراء لـ غيابهم .. عودة عمال مستشفى سمالوط .. صور