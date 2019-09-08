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فن

كريم فهمي ينشر صورة نادرة في مرحلة الطفولة.. شاهد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:49 ص
كريم فهمى في طفولته
كريم فهمى في طفولته
محمد بدران
شارك الفنان كريم فهمي جمهوره من خلال نشر صورة أثناء الطفولة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق كريم فهمي: "شبه نعومى بس نعومى على احلى كتير"، ولاقت الصورة اعحاب عدد كبير من متابعية عبر انستجرام .

ويواصل كريم فهمى حاليا تصوير أحدث أفلامه "ديدو"، الذى لم يكشف تفاصيله بعد، ولكنه من المنتظر ان يظهر فيه بشكل جديد حيث يتضمن العديد من مشاهد الأكشن، والمقرر عرضه خلال رأس السنة.

الفيلم بطولة وتأليف كريم فهمي، إلى جانب حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفي، وإخراج عمرو صلاح.

يذكر ان أخر أعمال كريم فهمى فى مجال الدراما التليفزيونية هو مسلسل "الحساب يجمع " ، والذى قامت ببطولته الفنانة يسرا .
كريم فهمي ينشر صورة نادرة في مرحلة الطفولة.. شاهد

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