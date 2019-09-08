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منوعات

أسد يتجول في شوارع العراق .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:14 ص
صدى البلد
حسام رضوان
من المعتاد أن ترى حيوانا مشردا يسير في الشارع، أو شخصا يتجول رفقة حيوانه الأليف، لكن غير المعتاد والمثير للفزع أن ترى أسدا يسير أمامك في الشارع.

أجرى الشاب العراقي بلند مأمون مقابلة مع موقع "الشارقة 24" الإماراتي، تحدث خلالها عن عشقه للحيوانات، وتربيته أسد واتخاذه كحيوان أليف له.

حكى مأمون قصته مع الأسد عندما انضم إلى المنظمة الكردية الأمريكية لحماية الحيوانات، لتبدأ قصته مع "ليو" الأسد الذي أنقذه مأمون في أول نشاط له مع المنظمة في الحياة البرية.

عثر مأمون على ليو في حديقة حيوان محلية يملكها أحد أصدقائه، حيث كان مصابا في قدمه ويحتاج إلى العلاج، والآن وبعد مرور عام صار ليو حيوانه الأليف الذي اعتاد جميع من بمدينة دهوك العراقية رؤيته يجول في الشارع بعدما صار بالغا.

حيث قال زيد، وهو أحد سكان دهوك إن ليو ليس مثل الحيوانات المفترسة، فهو أليف تماما، ودائما ما يراه في "كافتريا" بالمدينة.

فيما قال مأمون: "عندما كان الأسد صغيرا، أحضرت له قطة، يعني ليو يعيش مع القطة، حتى أنه لا يعرف أنه أسد، وربما يتصور أنه قط، ويوميا يرى تقريبا ما بين 50 و60 شخصا، والناس يوميا يلعبون معه".

وعلى الرغم من تحذيرات الطبيب البيطري، سليمان سعيد، من أنه لا يمكن ترويض الأسد بشكل كامل، وأنه يتجول إلى حيوان مفترس ابتداء من عمر سنة أو سنة ونصف، إلا أن مأمون والمحيطين به لا يشعرون بالقلق من تواجد ليو.




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