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منوعات

أبرزها لعبة بوكيمون الجديدة.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لهذا الأسبوع

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:29 ص
متجر جوجل بلاي
متجر جوجل بلاي
شيماء عبد المنعم
توجد العديد من التطبيقات والألعاب على متجر جوجل بلاي، ولكن ليس من السهل العثور عليها، خاصة تلك التي تناسب احتياجاتك أو الألعاب التي تجذب اهتمامك، وفيما يتعلق بذلك، يعرض لك موقع "AndroidPit" التقني كل أسبوع قائمة بأفضل 5 تطبيقات وألعاب على متجر جوجل بلاي، وإليك القائمة الكاملة:

1. One Punch Man: Road to Hero:
هي لعبة جديدة يتقمص فيها اللاعب شخصية خيالية، شخصيات اللعبة مستوحاة من الرسوم اليابانية المانجا "manga" الشهيرة، حيث تم بيع أكثر من 20 مليون نسخة منها في اليابان، أسلوب اللعبة يتبع قصة السلسلة الأصلية من الرسوم المتحركة، وتتضمن اللعبة كل شخصية تقريبًا، مع الأصوات الأصلية لممثلي الانميشن الذين سيرافقون اللاعبين في مغامرتهم الشيقة.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا

2. Traps Lab:
هي لعبة جديدة بسيطة تقدم العديد من الألغاز لحلها من أجل مساعدة غرف Billy، وهى عبارة عن 25 مستوى أولى يتم وضع اللاعبين المتعددين فيما بعد على الإنترنت مجانًا، لكن يمكنك إلغاء قفل اللعبة بأكملها من خلال شرائها بحوالى 5 دولارات.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا

3. Pokémon Masters:
لعشاق لعبة البوكيمون، هى لعبة جديدة على متجر جوجل تسمى لعبة Pokémon Masters"، إنها لعبة استراتيجية ومقاتلة، حيث يشكل اللاعبون فرقًا من الثنائي "المدرب وشريكه من البوكيمون"، للمشاركة في معارك ثلاثية في الوقت الحقيقي ضد خصوم يسيطر عليهم الكمبيوتر، طريقة اللعب لطيفة واللعبة ليست سيئة بحد ذاتها.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا


4. Checketry:
هو مدير تنزيل لنظام التشغيل أندرويد، يسمح لك بمراقبة التنزيلات مؤقتًا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهازك المحمول وإيقافها مؤقتًا واستئنافها فيما بعد بخلاف مديري التنزيلات الأخرى، يعمل Checketry على جميع أنواع البرامج (مثل المستندات والموسيقى والصور ومقاطع الفيديو)، يعد تطبيق سطح المكتب ضروريًا بالطبع لتتبع التنزيلات من هاتفك المحمول، التطبيق مجاني ولكنه يحتوى على الإعلانات بالإضافة إلى تسجيل الدخول بحساب البريد الإلكترونى.

يمكنك تحميل التطبيق من هنا

5. Stranger Things 3:
إذا كنت من محبي سلسلة "نت فيلكيس"، هذه اللعبة تسمح لك بالعثور على الأحداث وشخصيات السلسلة، كل شيء باللعبة مثل برنامج تلفزيوني، ولكن مع ميكانيكا اللعبة الحديثة التي تقدم متعة الترفيه المشكلة الوحيدة هي أنه سيتعين عليك الدفع لتشغيلها.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا

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