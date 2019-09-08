المشكلة مش في النت.. حيل ذكية لجعل فيديوهات يوتيوب تعمل دون توقف

يُعد "يوتيوب" YouTube واحدًا من أفضل التطبيقات للعديد من المستخدمين، حيث يقضون الكثير من الوقت في مشاهدة مقاطع الفيديو الممتعة للتسلية أو التعليمية للحصول على معلومات جديدة، وفي بعض الأحيان يفقد "يوتيوب" YouTube متعته وذلك بسبب توقفه المستمر، إما بسبب خطأ في الاتصال أو لأنه يستغرق الكثير من الوقت للتحميل حتى إذا كان اتصال الإنترنت مستقرًا.





وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "جادجيتس ناو" التقني حيلتان بسيطتان للتخلص من هذه المشكلة، وذلك حتي يتمكن عشاق الفيديوهات من الاستمتاع بمشاهدة ما يحبون.





هناك طريقتان يمكنك من خلالهما تقليل وقت التخزين المؤقت أو التخلص من مشكلة خطأ الشبكة، وذلك عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ"يوتبوب" YouTube، أو تغيير جودة الفيديو، أو ببساطة عن طريق الاشتراك في "يوتيوب بريميوم" YouTube Premium، وإليك كيفية عمل ذلك.





1. على الهاتف أو سطح المكتب أو الجهاز اللوحي، افتح متصفح "كروم" Chrome.





2. اضغط على قائمة الخيارات الثلاثة.





3. على الهاتف، انقر فوق السجل ثم مسح بيانات التصفح.

- على سطح المكتب، انقر فوق المزيد من الأدوات ثم مسح بيانات التصفح.





ملاحظة: يمكن لمستخدمي أجهزة "أندرويد" Android و "ماك" Mac و"الكمبيوتر الشخصي" PC تحديد النطاق الزمني لحذف البيانات، لكن هذا غير متوفر على أجهزة iPhone.





. 4 حدد الخيارات التالية: ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع والصور والملفات المخزنة مؤقتًا.





6. اضغط على مسح البيانات.





تغيير جودة الفيديو





1. يمكنك تغيير جودة الفيديو لمقطع فيديو يوتيوب من خلال النقر على أيقونة الترس في الركن الأيمن السفلي من الشاشة أو أعلى الزاوية اليمنى.





2. يمكنك التبديل إلى دقة أقل لتحميل الفيديو بشكل أسرع.





3. تتوفر هذه الميزة أيضًا على سطح المكتب.



