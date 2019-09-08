ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي الأسبوع القادم

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:51 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وسائل إعلام رسمية في زيمبابوي اليوم الأحد أنه سيتم الأسبوع القادم دفن رئيس البلاد السابق روبرت موجابي الذي توفى مؤخرا في سنغافورة عن عمر يناهز 95 عاما.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا قوله "إن جثة موجابي ستصل إلى زيمبابوي يوم الأربعاء القادم".

ومن المتوقع أن يتم دفن موجابي - الذي حكم زيمبابوي منذ عام 1980 وتم إجباره على الاستقالة عام 2017 - يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن موجابي كان قد توفي أمس الأول الجمعة في مستشفى "جلين إيجلز" بسنغافورة حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات الماضية.

ترشيحاتنا

افضل ادعية يوم عاشوراء

أسد يتجول في شوارع العراق .. فيديو

رد فعل الفالح بعد الأمر الملكي بإعفائه من منصب وزير الطاقة السعودي

اليوم.. مصر للطيران تعلن رسميا انضمام طائرة A220 إلى أسطولها الجوي

باقي من الزمن يومان.. التعليم: بدء الدراسة لتلاميذ النظام الجديد.. الأربعاء

حلمي طولان: حزنت على رحيل هذا اللاعب من الزمالك .. فيديو

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

كان بيدورها بالمنفلة.. تعرف على بطة إسماعيل ياسين الستروين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور