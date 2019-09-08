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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الطقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:56 م
الطقس
الطقس
أ ش أ
كشفت خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين 9 - 9 -  2019، حيث من المتوقع أن يكون طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وسنتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة غدا
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس غدا الإثنين
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
شبين الكوم 25 34
طنطا 24 33
دمنهور 24 32
الإسكندرية 24 30
بلطيم 23 30
مطروح 23 30
السلوم 22 30
سيوة 22 34
بورسعيد 26 31
دمياط 25 31
الزقازيق 24 34
الاسماعيلية 23 34
السويس 24 34
العريش 22 30
رفح 21 30
رأس سدر 24 34
نخل 18 32
نويبع 27 34
طابا 26 32
كاترين 18 31
الطور 26 33
شرم الشيخ 28 36
الغردقة 28 36
مرسى علم 29 34
الفيوم 25 34
بنى سويف 25 34
المنيا 25 35
أسيوط 24 35
سوهاج 26 36
قنا 26 38
الأقصر 26 39
أسوان 28 39
أبوسمبل 28 37
الوادى الجديد 27 37
شلاتين 28 35
ابو رماد 29 34
حلايب 30 33
رأس حدربة 30 33

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