الجامعة العربية تستضيف اجتماع الدورة ١٥٢ لمجلس المندوبين الدائمين

انطلقت فى الجامعة العربية اليوم، الأحد، أعمال الدورة العادية الـ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد، الثلاثاء، برئاسة العراق خلفا للصومال.



ويبحث الاجتماع عددا من البنود، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضلا عن متابعة تطورات "الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، الأسرى، اللاجئون، الأونروا، التنمية"، إلى جانب دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة ١٠٢، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (١٥١-١٥٢)، وموضوع آخر حول الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.



كما يناقش الاجتماع التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا، وتطورات الأوضاع في ليبيا،وتطورات الأوضاع في اليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.



كما يستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين "١٥١-١٥٢"، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة تونس ٢٠١٩، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية ١٥٣ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



ويبحث الاجتماع بندا حول العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، ويتضمن هذا البند العلاقات العربية الأفريقية التي تتناول مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية وتتضمن الحوار العربي الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية، والعلاقات العربية مع جمهورية الهند، والعلاقات العربية اليابانية، والعلاقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك، والعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، والترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى.



ويناقش الاجتماع بندا حول الاٍرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الاٍرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الاٍرهاب.



كما يستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج، وتقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون القانونية في اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أغسطس.



إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية ٤٦ التي عقدت خلال الفترة من ٣٠ يوليو إلى ١ أغسطس الماضي، ووضع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).



كما يناقش الاجتماع بندا حول الشئون الإدارية والمالية، ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية في دورتها العادية ٩٦، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية.