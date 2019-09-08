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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتجديد قصر الزعفران.. عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:56 م
تجديد قصر الزعفران
تجديد قصر الزعفران
كريم ناصر و ياسمين سامي
بعد ظهور نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة لدخول الكليات لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ واقتراب موعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة تستعد جامعة عين شمس لاستقبال العام الدراسي الجديد بعد إجراءات.

حيث بدأت جامعة عين شمس الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد بتجديد.. مظهر بوابات الجامعة وتجديد وترميم قصر الزعفران وتعليق بعض اللافتات الإرشادية للطلاب الجدد لتعريفهم بأماكن الكليات وأوراق التقديم. 

وتجرى الجامعة تزين المشاتل وحدائق الجامعة لإظهار الجامعة فى أبهى صورها فى أول أيام الدراسة. 

يذكر أن المجلس الأعلي للجامعات أعلن انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 21 من سبتمبر 2019 لتبدأ الدراسة بـ العام الجامعي 2019/ 2020، حيث أعلن الأعلى للجامعات موعد بدء العام الدراسي الجديد والخطة الزمنية خلال العام والتي تضمنت موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول وموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وكذلك الإجازات خلال العام الدراسي الجديد.

ووفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 15 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020
بتجديد قصر الزعفران.. عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد
بتجديد قصر الزعفران.. عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد
بتجديد قصر الزعفران.. عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد

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