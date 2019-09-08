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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برفقة الكلاب.. شاهد أحدث إطلالة لـ أسماء جلال

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:13 م
اسماء جلال
اسماء جلال
قسم المرأه
نشرت الفنانة أسماء جلال صورة لها فى story موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة جريئة وجذابة برفقة مجموعة من الكلاب.


ظهرت جلال بفستان أزرق فى أبيض قصير واستخدمت الميك أب جمالها حيث وضعت الالوان الترابية مما يبرز جمالها ومايليق مع بشرتها وكانت إطلالة مثيرة.

ولم تتكلف جلال فى إرتداء الإكسسورات الباهظة ولكن اكتفت بإرتداء سلسلة أنيقة وحلق وكان شعرها منسدلاً على كتفيها.

ويذكر أن أسماء جلال شاركت في عدد من الأعمال منها "ظل الرئيس" و"كلبش" و"نسر الصعيد" و"هربانه منها" وفيلم "122" إضافة لدورها في مسلسل "أبو العروسة".

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