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مرأة

طريقة عمل الكشرى العادى مثل المحلات.. بتكلفة أقل

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:37 م
طريقة عمل الكشرى
طريقة عمل الكشرى
لمياء الياسين
طريقة عمل الكشرى العادى مثل المحلات.. هل أنت ممن يبحثون عن وصفة شهية وسريعة لتحضيره وبتكلفة قليلة يمكنك تحضيره باستخدام الوصفات التالية لأمهر الشيفات لتحصلى على طرق مختلفة وسريعة بمذاق لن تتوقعيه يمكنك تجربتها والاستغناء عن طريقتك المعتادة فى طريقة عمل الكشرى العادى إليك طريقة عمل الكشرى العادى بالسجق وطريقة عمل الكشري العادى الإسكندراني وطريقة عمل الكشرى العادى الأصفر

طريقة عمل الكشرى العادى بالسجق للشيف غادة التلى

طريقة عمل الكشرى العادى بالمقادير

-أرز
-زيت
-حمص مسلوق
-عدس بنى
-فلفل حار
-بصل
-مكرونة مسلوقة
- سجق
-فلفل رومى
-شعرية
-كمون
-فلفل أسود ملح ثوم
-خل
-عصير طماطم
-عصير ليمون
-بصل محمر

طريقة عمل الكشرى العادى بالخطوات

-فى وعاء به ماء اسلقى العدس والكمون والبصل المحمر ثم شوحى الشعرية فى الزيت وضيفيها لخليط العدس
- على النار أضيفى الأرز والماء اللازم لتسوية الأرز ثم شوحى البصل والفلفل فى الزيت
- اضيفي السجق وقلبى ثم ضيفى عصير الطماطم ثم ضعى المكرونة والحمص فى طبق التقديم
-اضيفى خليط الأرز ثم ضيفى خليط السجق ثم إخلطى الثوم والملح والكمون والخل والليمون والماء لعمل الدقة
- اضيفى البصل المحمر على الوجه وقدميه مع الدقة

طريقة عمل الكشري الاسكندراني:

طريقة عمل الكشري الاسكندراني بالمقادير:

كوب عدس أصفر منقي

2 كوب أرز أبيض منقي ومغسول

بصلة مبشورة
ملح
فلفل أسود
ماء
بيض مسلوق للتزيين
حمص للتزيين
بصل محمر للتزيين

طريقة عمل الكشرى الإسكندراني بالخطوات:

فى وعاء على النار نضع البصل حتى يذبل

نضيف الأرز والمياه ويترك حتي بتشرب المياه

علي نار هادئة نضع العدس والملح والفلفل حتي تمام النضج

يزين بالبيض المسلوق والحمص والبصل المحمر ويقدم


طريقة عمل الكشرى الإسكندرانى بالعدس الأصفر للشيف أميرة شنب:

طريقة عمل الكشرى الاسكندرانى بالعدس الاصفر بالمقادير

عدس اصفر
أرز
ماء مغلى
ملح فلفل اسود
بيض مسلوق
زبدة
كمون
زيت

طريقة عمل الكشرى الاسكندرانى بالعدس الاصفر بالخطوات

- في الزيت يشوح العدس ثم يتبل بالملح والفلفل ويقلب جيدا

- فى وعاء يضاف الكمون ثم الارز ويشوح مع العدس

- يتبل مرة اخرى بالملح والفلفل ويضاف الماء المغلي ثم ويترك لينضج

- في طاسة مع الزبد يشوح البيض المسلوق وملح وفلفل وكمون حتى يصل الى اللون الذهبي الغامق

-يقدم الكشري الاصفر مع البيض

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