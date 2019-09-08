البورصة تربح 4.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين على خلفية التوقعات الإيجابية للسوق خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب لجني الأرباح وإعادة هيكلة محافظهم المالية.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر777 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو ملياري جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.



تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي اكس 30/ بنسبة 01ر0% ليبلغ مستوى 11ر14931 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 97ر0% ليبلغ مستوى 53ر558 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا/، حيث زاد بنحو 54ر0% ليبلغ مستوى 42ر1477 نقطة.

