ظهور جذاب لاحمد الفيشاوى.. والجمهور: أجمل فنان

نشر الفنان احمد الفيشاوي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" .





وظهر احمد ملابس رياضية، وعلق قائلا: "هذه افضل حاله على الإطلاق".





وجاءت التعليقات علي الصوره كالآتي:

"ربنا يوفقك"

"اجمل فنان"

"فيشاوي ياا قلبي"





الجدير بالذكر أنه من آخر أعمال الفنان احمد الفيشاوي فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود ونسرين أمين وخالد الصاوي من إخراج طارق العريان.





وكان "الفيشاوي" قد غاب عن العرض الخاص بـ "أولاد رزق 2"، لرغبته في البقاء بعيدا عن الأضواء والفعاليات كونه لا يزال يعيش ‏في حالة من الحزن لوفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. ‏