إيران: ناقلة النفط أدريان داريا وصلت لوجهتها

ذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله، اليوم الأحد، إن الناقلة الإيرانية، التي كانت محور نزاع بين طهران وقوى غربية، وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط الذي كانت تحمله.



وقال المتحدث عباس موسوي للتلفزيون الإيراني: "الناقلة وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط" دون أن يفصح عما إذا كان قد تم تسليم النفط.



كانت الناقلة أدريان داريا1 قد أغلقت أجهزة الارسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي والتقطت أقمار صناعية صورا لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.