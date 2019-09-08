ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: ناقلة النفط أدريان داريا وصلت لوجهتها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:46 م
ناقلة النفط أدريان
ناقلة النفط أدريان داريا
رويترز
ذكر التلفزيون الإيراني نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله، اليوم الأحد، إن الناقلة الإيرانية، التي كانت محور نزاع بين طهران وقوى غربية، وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط الذي كانت تحمله.

وقال المتحدث عباس موسوي للتلفزيون الإيراني: "الناقلة وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط" دون أن يفصح عما إذا كان قد تم تسليم النفط.

كانت الناقلة أدريان داريا1 قد أغلقت أجهزة الارسال والاستقبال قبالة الساحل السوري الأسبوع الماضي والتقطت أقمار صناعية صورا لها وهي قبالة ميناء طرطوس السوري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا: لدينا معلومات تؤكد اتجاه ناقلة النفط الإيرانية إلى سوريا

الناقلة الإيرانية أدريان داريا 1 تغير وجهتها مبتعدة عن تركيا

ناقلة النفط الإيرانية إدريان داريا تقترب من سواحل سوريا

بيانات تكشف: لا أثر للناقلة الإيرانية أدريان داريا قبالة سوريا

اختفاء ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا أثناء توجهها إلى سوريا

أمريكا تهدد بمعاقبة أي جهة تزود الناقلة الإيرانية ادريان داريا بالوقود

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر الوطني

مفاجآت مدوية فى تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

مايعرفش حاجة.. مشجع الأهلي يكشف كواليس مكالمة محمد صلاح له بعد بتر قدمه

قرار جديد من فايلر قبل مواجهة الأهلى لـ كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

جمال عبد الحميد: هذا اللاعب سيصنع الفارق في مباراة الزمالك وبيراميدز

تحذير شديد اللهجة من اليونان لـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا