تعرف على المدن الجامعية بالمنيا.. تستوعب 6500 طالب وطالبة موزعين على 17 مبنى

تفتح المدن الجامعية بالمنيا أبوابها للطلاب والطالبات المغتربين لبدء إجراءات التسكين للعام الدراسي 2019-2020 حيث تتكون المدن من 17 مبني موزعة ما بين 6 مبان داخل الحرم الجامعي و5 مبان خارج الحرم بمنطقة الأخصاص ومدينة المنيا الجديدة، إلي جانب 6 مبان للطلاب بمدينة الإخصاص، وتصل الطاقة الاستيعابية للمدن إلي أكثر من 6500 طالبًا وطالبة، تضمن توفير سكن آمن لأكبر عدد من الطلاب المغتربين.



وتفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، مؤخرا أعمال تطوير وتجديد المدن الجامعية للطلبة والطالبات ورفع كفاءة المنشآت استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وتمهيدًا لبدء تسكين الطلاب المغتربين هذا العام، ولإحداث طفرة ملحوظة فى مجال تطوير الخدمات الطلابية لاستقبال العام الجامعى الجديد 2019/2020.



شملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة والتطوير بالمبني رقم (1) بالحرم الجامعي الذي تمت به أعمال الإحلال والتجديد بدورات المياه، وبالمطابخ، وتجهيز قاعات الاستذكار، والحاسب الآلي، إلى جانب ترتيب المخازن وتطوير المرافق والبنية التحتية للمدن.



كما تفقد المبنى رقم (2) بالإخصاص والذي تم إعادة صيانته وتطويره وتجديد جميع الخدمات به من شبكات الكهرباء والصرف الصحي، والدهانات، وأعمال السباكة، استعدادا للدخول للخدمة من جديد واستقبال الطلاب.



وقال رئيس الجامعة إن مبنى المدينة الذي تم إحياؤه بمدينة الطالبات بالإخصاص يسع لحوالي 200 طالبة، مؤكدًا أنه جاري إنهاء أعمال الصيانة فيه لاستلامه خلال أسبوع حتى يكون متاحا أمام الطالبات خلال هذا العام.



وشدد رئيس الجامعة، على أهمية مراعاة معايير الجودة والنظافة داخل المدن؛ لتوفير بيئة لائقة للطلاب المغتربين للسكن والمذاكرة، مطالبًا بالعمل كفريق واحد لتحقيق عمل متكامل، والإنتهاء سريعًا من أعمال التجديد والتطوير.



وأشار إلى أن أعمال التجديد بالمدن الجامعية مستمرة منذ 3 أشهر، وتم تنجيد أكثر من 6500 مرتبة وإحلال وتجديد دورات المياه والمطابخ، لتوفير النظافة الدائمة والراحة بالمباني السكنية للطلاب المغتربة، مؤكدًا أنه تم تغطية المدن الجامعية بالكامل بالكاميرات وذلك بالمداخل والمخارج والمناطق المحيطة، استمرارًا لجهود الجامعة للاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية، وتطوير منظومة الأمن والسلامة للطلاب، إلى جانب تنظيم عمليات الدخول بالبوابات الرئيسية للجامعة لتحقيق الانضباط.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات الطلابية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية لبدء عامٍ دراسيٍ جديد يعكس انطباعًا بالجدية والانضباط، ويُوفر مُناخًا مليئًا بالنجاح والتميز بالبيئة الجامعية، منوهًا بأنه سيتم عقد العديد من المؤتمرات الطلابية داخل الكليات تزامنًا مع بدء إجراءات الكشف الطبى، وإعداد اللوحات الإرشادية والكتيبات والورقيات لتعريف الطلاب بجامعاتهم وكلياتهم وأقسامها العلمية المختلفة.



وأضاف الدكتور مصطفى عبد النبي أن المطعم المركزي سيبدأ في تقديم الوجبات للطلاب بعد الانتهاء من التسكين بأسبوع وحصر أول أحصائية أٍسبوعية للوجبات وذلك للطلاب المقيمين بالمدن والطلاب المقيمين بالخارج.