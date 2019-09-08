رئيس وزراء اليونان لـ أردوغان: احترم حسن الجوار

أصدر رئيس وزراء اليونان، كيريكاوس يتسوتاكيس، اليوم الأحد، بيانًا شديد اللهجة، استنكر فيه التهديدات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول احتمال تدفق دفعة جديدة من المهاجرين نحو دول الاتحاد الأوروبي، في حال لم تحصل أنقرة على مزيد من المساعدات الدولية، ودعاه إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار.





وقال ميتسوتاكيس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية "لا يمكن للرئيس التركي تهديد أوروبا واليونان بشأن ملف اللاجئين للحصول على مزيد من المال، سبق أن دفعت أوروبا ستة مليارات يورو لمواجهة هذه المشكلة".





وأضاف أن المحادثات مع تركيا "لا يجب أن تتم عبر اللجوء إلى التهديدات، بل من خلال التفاوض بحسن نية واستخدام لغة تليق بحسن الجوار".





وطلب أردوغان يوم الخميس، مساعدة دولية جديدة، بما أن بلاده تستقبل أكثر من 4 ملايين لاجئ ، بينهم أكثر من 3.5 مليون سوري، قائلًا: "سنضطر إلى فتح الأبواب. إذا أعطيتمونا المال فليكن، وإذا لم تعطونا …آسف، هناك حدود لما يمكننا تحمله".





وترغب أنقرة في إقامة منطقة آمنة في سوريا تسمح لهم بالعودة إلى بلادهم.



