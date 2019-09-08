الأكاديمية الوطنية للتدريب: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

استكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأحد، المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين الذي بدأت منذ أول أمس، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية وعدد من الوزراء منهم د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود.نبيلة مكرم وزيرة الدولة لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ود.ياسمين صلاح وزيرة البيئة ود.غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود.عادل العدوى وزير الصحة الأسبق وأحمد كجوك نائب وزير المالية وعضو مجلس الامناء للأكاديمية وعدد من أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية منهم د.يوهانسن عيد ود.محمد الشناوى د.أحمد زايد ود.أحمد الشناوي وعدد من الخبراء في شتى المجالات.



وتستمر المقابلات لليوم الثالث على التوالي بحضور مجموعة أخرى من الوزراء والشخصيات العامة، بمقر الأكاديمية



وقالت د. نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إنه من خلال النماذج التي تم متابعتها اليوم، فالحقيقة تظهر نماذج الشباب في العصر الحالي كيف يفكرون وكيف يتفاعلون حتى مع نوع الأسئلة ولغة الحوار والثقافة العامة، والحقيقة البرنامج معد جيدا من حيث استمارة التقديم.



وأثنت مكرم على دور الأكاديمية لأنه بيتصل بكافة المحافظات ولا يقتصر فقط على المحافظات الكبرى بل أيضا محافظات الدلتا والصعيد، ناصحةً الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة.



وأوضحت د. ياسمين صلاح ، وزيرة البيئة ، رأيها قائلةً : «أرى أن الأكاديمية ليست فقط مكان للتدريب بل تستطيع أن تكون منصة لرفع الوعي على مختلف مواضيع التنمية، ومنصة لتبادل الخبرات مع الدول الآخرى وهي بالفعل أثبتت نفسها على مستوى تدريب وتأهيل كوادر الدولة المختلفة، وأن الإجراءات التي تمت في عملية إتاحة الفرص للمتقدمين بالبرنامج والشروط والمعايير كانت جيدة».



بينما بيْن د. عمرو طلعت ، وزير الاتصالات ، وجهة نظره قائلًا : «الحقيقة أنني لمست حماس وجدية من شباب متحمس ومتطلع لمركز أحسن ومستعد للقيام بمجهودات أكبر ولديهم أفكار خلاقة ورغبة صادقة في خدمة البلد من خلال تخصصاتهم».



ويهدف البرنامج إلى إكساب العاملين بالجهاز الإداري للدولة العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وفهم وتطبيق أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، والتعرف على النظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسي والحكومي، وتأهيل الملتحقين بالبرنامج من كوادر الصف الثاني بحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مناصب قيادية في المستقبل.



الجدير بالذكر أن آلية القبول للبرنامج أن يجتاز المتقدم عدة مراحل وهى تقييم استمارات المتقدمين ،وختبارات اللغة العربية والثقافة العامة ، فضلا عن اختبار السمات الشخصية ،والمقابلة الشخصية.



هذا وقد أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

