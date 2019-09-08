بفستان منقوش بالورود.. نانسي عجرم تتالق في إطلالة جديدة

نشرت الفنانة نانسى عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"





وظهرت الفنانة نانسي عجرم بإطلالة كلاسيكية مميزة، حيث ارتدت فستانًا من درجات الأزرق الهادئ بأكمام طويلة منقوش بالورود.





وكانت آخر حفلات نانسى عجرم فى السعودية ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، التى تقيمها الهيئة العامة للترفيه.





يذكر ان نانسي عجرم تشارك حاليا في تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"