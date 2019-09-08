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أخبار العالم

بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا الملفين الأوكراني والإيراني

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:23 م
بوتين وماكرون يبحثان
بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا الملفين الأوكراني والإيراني
أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الملفين الأوكراني والإيراني.
وأشارت الرئاسة الروسية، في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد - إلى أن المكالمة جاءت امتدادا للمحادثات التي أجراها بوتين وماكرون في قلعة بريجانسون الشهر الماضي.
وأوضح البيان أن الرئيسين قيما بصورة إيجابية تبادل المعتقلين بين أوكرانيا وروسيا، على اعتباره "فعالية إنسانية هامة"، وأعربا عن أملهما أن يسهم ذلك في إعادة العلاقات الروسية الأوكرانية إلى طبيعتها.
وشدد الجانبان، على عدم وجود بديل عن اتفاقيات مينسك كأساس لتسوية هذه الأزمة، مؤكدين تمسكهما بمواصلة "العمل البناء المشترك في إطار صيغة النورماندي".

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