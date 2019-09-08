يوسف أوباما يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى بيراميدز.. فيديو

أحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى بيراميدز 51 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر.





شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا هجوميا من جانب لاعبى الزمالك وحصل محمد عبدالغنى على ركلة حرة بعد تعرضه لاحتكاك من جانب جون أنطوى مهاجم بيراميدز.





وقاد إيريك تراورى هجمة مرتدة ومرر الكرة فى الدقيقة 48 ومرر كرة إلى ابراهيم حسن ونجح محمد عواد حارس الزمالك فى الإمساك بالكرة واستطاع محمد عبدالغنى مدافع الزمالك إبعاد الكرة من أمام إيريك تراورى ليمنع هجمة خطيرة.



