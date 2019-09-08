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رياضة

يوسف أوباما يحرز هدف الزمالك الأول فى مرمى بيراميدز.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:16 م
مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
يسرى غازى
أحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى بيراميدز 51 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر.

شهدت مجريات الشوط الثاني ضغطا هجوميا من جانب لاعبى الزمالك وحصل محمد عبدالغنى على ركلة حرة بعد تعرضه لاحتكاك من جانب جون أنطوى مهاجم بيراميدز.

وقاد إيريك تراورى هجمة مرتدة ومرر الكرة فى الدقيقة 48 ومرر كرة إلى ابراهيم حسن ونجح محمد عواد حارس الزمالك فى الإمساك بالكرة واستطاع محمد عبدالغنى مدافع الزمالك إبعاد الكرة من أمام إيريك تراورى ليمنع هجمة خطيرة.

وتصدى فى الدقيقة 50 لتسديدة قوية من شيكابالا أرسلها من خارج منطقة الجزاء وأحرز يوسف أوباما هدف الزمالك الأول بعدما تلقى تمريرة ذكية من شيكابالا ليسكنها الشباك.

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