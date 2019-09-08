الزمالك بطلا لـ كأس مصر الـ 27 بعد الفوز على بيراميدز 3 - 0 ..فيديو

تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.





أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف، وأشرف بن شرقي هدفين.





بدأ اللقاء بهجوم زملكاوى عن طريق الجبهة اليمنى للثنائى شيكابالا وحمدى النقاز وتعرض محمد عبدالشافى لاعب الزمالك لعرقلة من قبل ابراهيم حسن لاعب بيراميدز وحصل على ركلة حرة فى الدقيقة الثانية.





بادل فريق بيراميدز الهجمات وجرت محاولات لتهديد الخطوط الخلفية ومرر شيكابالا كرة طولية داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة الثالثة نجح أحمد الشناوى حارس بيراميدز فى الإمساك بها.





ومرر أشرف بن شرقي فى الدقيقة الرابعة كرة عرضية أمسك بها احمد الشناوى حارس بيراميدز واضطر الحكم الروماني إلى إيقاف اللعب بعد إصابة طارق حامد وعبدالله السعيد فى منتصف الملعب فى الدقيقة الخامسة من كرة مشتركة وقام بإخراج كلا اللاعبين لاستكمال العلاج خارج الملعب.





ومنح الحكم الروماني فى الدقيقة السادسة البطاقة الصفراء للاعب محمود علاء بعد عرقلته لإبراهيم حسن لاعب بيراميدز إثر محاولته اختراق دفاعات الزمالك من الجبهة اليمنى.





وأضاع الغاني جون أنطوي فرصة تهديد مرمى نادى الزمالك عقب تلقيه كرة رأسية داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه لتمر فى الدقيقة الثامنة الى جوار مرمى محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.





وكاد فرجاني ساسي يسجل هدف التقدم فى الدقيقة 12 بعدما أخطأ أحمد الشناوى وتسقط الكرة من يده ليسددها اللاعب التونسي قوية إلى جوار مرمى حارس بيراميدز.





وفى الدقيقة 15 قاد شيكابالا هجمة عنترية راوغ خلالها ثلاثة مدافعين أمام منطقة الجزاء وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر إلى جوار مرمى أحمد الشناوى حارس بيراميدز.





سيطر لاعبو الزمالك على الكرة وامتلك الفارس الأبيض زمام الأمور ونجح أحمد الشناوى حارس بيراميدز فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة وسدد مصطفى محمد فى الدقيقة 20 كرة قوية أمسك بها حارس بيراميدز.





وتعرض الغاني جون أنطوى للإصابة فى الدقيقة 22 وخرج للخضوع للعلاج ومنح الحكم الروماني البطاقة الصفراء للاعب الزمالك محمد عبدالغني بعد عرقلته إسلام عيسى لاعب بيراميدز.





سدد مصطفى محمد فى الدقيقة 27 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار حارس مرمى بيراميدز وأرسل شيكابالا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد وتصطدم بأقدام مدافعى بيراميدز فى الدقيقة 30 وتألق أحمد الشناوى حارس بيراميدز وأنقذ هدفا محققا للزمالك بعد تسديده برأسه كرة قوية فى الدقيقة 31.





واضطر الحكم الروماني إلى إيقاف المباراة بداعى خضوع أحمد الشناوى حارس بيراميدز إلى العلاج فى الدقيقة 32 وسدد إبراهيم حسن كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 36 تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك.





وأرسل شيكابالا فى الدقيقة 40 كرة طولية داخل منطقة الجزاء نجح أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز فى الإمساك بها ومنع هجمة محققة للفارس الأبيض وتصدى فى الدقيقة 43 حارس بيراميدز لتسديدة رأسية أرسلها مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء.

الزمالك ضد بيراميدز .. شوط أول سلبي وأهداف ضائعة للأبيض وإنذاران





شهدت مجريات الشوط الثاني ضغط هجومى من جانب لاعبى الزمالك وحصل محمد عبدالغنى على ركلة حرة بعد تعرضه إلى إحتكاك من جانب جون أنطوى مهاجم بيراميدز.





وقاد إيريك تراورى هجمة مرتدة ومرر الكرة فى الدقيقة 48 الى ابراهيم حسن ونجح محمد عواد حارس الزمالك فى الإمساك بالكرة واستطاع محمد عبدالغنى مدافع الزمالك إبعاد الكرة من أمام إيريك تراورى ليمنع هجمة خطيرة.





وتصدى فى الدقيقة 50 لتسديدة قوية من شيكابالا أرسلها من خارج منطقة الجزاء وأحرز يوسف أوباما هدف الزمالك الأول بعدما تلقى تمريرة ذكية من شيكابالا ليسكنها الشباك.





وتعرض فى الدقيقة 55 محمد عبدالغنى إلى السقوط والخضوع إلى العلاج وحصل إسلام عيسى فى الدقيقة 58 على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء سددها عبدالله السعيد تعلو عارضة محمد عواد حارس مرمى الزمالك.





وفى الدقيقة 61 دفع الصربي ميتشو باللاعب المغربي محمد أوناجم بديلا عن محمود عبدالرازق شيكابالا بعد شعور الأخير بالإجهاد فيما دفع الفرنسي ديسابر باللاعب عبده لومالا بدلا من ابراهيم حسن لتنشيط النواحى الهجومية.





أضاف أشرف بن شرقي هدف فريق الزمالك الثاني فى مرمى بيراميدز بالدقيقة 63 من رأسية قوية بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من حمدى النقاز ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك باللاعب إمام عاشور بدلا من يوسف أوباما ودفع الفرنسي ديسابر مدرب بيراميدز بالمهاجم أحمد على بدلا من جون أنطوى ومحمد فاروق بديلا عن إسلام عيسى.





وأهدر أشرف بن شرقى فى الدقيقة 81 فرصة تسجيل الهدف الثالث للزمالك عقب تسديده الكرة عالية يمسكها أحمد الشناوى حارس بيراميدز بصعوبة وسجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث فى مرمى بيراميد ومن هجمة مرتدة وتلقيه تمريرة من المغربي محمد أوناجم من الجبهة اليسرى وأضاع محمد أوناجم الهدف الرابع فى الوقت بدل الضائع بعد إنفراده بحارس بيراميدز وتسديده الكرة قوية يتصدى لها حارس المنافس.











