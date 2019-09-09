بشرة خير .. الأمن يوافق على حضور الجماهير فى مباراة الإسماعيلي وأهلى بنى غازى

تلقت إدارة نادي الإسماعيلي موافقة الجهات الأمنية على دخول جماهير لمواجهة أهلي بنى غازي الليبي في كأس البطولة العربية.



ووافقت الجهات الأمنية على حضور ٧ آلاف مشجع فقط لمباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى التي ستقام في دور الـ٣٢ بالبطولة العربية.



ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر لمباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى في المنافذ بداية من يوم الثلاثاء المقبل، على أن تكون المدرجات المتاحة هي المقصورة الأمامية والدرجة الثالثة.