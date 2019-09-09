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رياضة

بشرة خير .. الأمن يوافق على حضور الجماهير فى مباراة الإسماعيلي وأهلى بنى غازى

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
الاسماعيلى
الاسماعيلى
نور عادل
تلقت إدارة نادي الإسماعيلي موافقة الجهات الأمنية على دخول جماهير لمواجهة أهلي بنى غازي الليبي في كأس البطولة العربية.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور ٧ آلاف مشجع فقط لمباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى التي ستقام في دور الـ٣٢ بالبطولة العربية.

ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر لمباراة الاسماعيلى وأهلى بنى غازى في المنافذ بداية من يوم الثلاثاء المقبل، على أن تكون المدرجات المتاحة هي المقصورة الأمامية والدرجة الثالثة.

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