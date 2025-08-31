مايا مرسي تتفقد وحدة حلوان أول وثاني الاجتماعية.. وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة حلوان أول وثاني الاجتماعية بمدينة حلوان.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى شرحٍ وافٍ من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، عن سير العمل، وأبرز مطالب المترددين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتذليل كافة العقبات التي تواجه المترددين، وتسريع وتيرة العمل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

جاء ذلك في إطار جولة تفقدية لوزيرة التضامن الاجتماعي قامت بها لتفقد خدمات الوزارة بمدينة حلوان.

ورافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والأستاذ سامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.