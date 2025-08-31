الفنانة هاجر الشرنوبي تعلن وفاة عمها: سلامي لـ بابا

أعلنت الفنانة هاجر الشرنوبي وفاة عمها صباح اليوم.

وكتبت هاجر الشرنوبي علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "

لاحول ولاقوة إلا بالله

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي إلي رحمه الله عمي حبيبي وصاحبي

السيد الشرنوبي ( العربي )

سلامي لبابا ياعمو

إدعوله ياجماعه بالله عليكم كان طيب جداا الله يرحمه ودايما بيساعد كل الناس والضحكه عمرها مافارقت وشه حبيبي".



يذكر أن الفنانة هاجر الشرنوبي تألقت في مسلسل أزمة ثقة ومسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند.

مسلسل “أزمة ثقة” بطولة نجلاء بدر، هانى عادل، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبى، تامر فرج، إيهاب فهمى، محمد العمروسى، وعبير منير، والعمل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج وائل فهمى عبدالحميد.