بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

أمن القاهرة يفحص بلاغ حمادة هلال بـ سرقة فيلته في التجمع

أحمد مهدي

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغ الفنان حمادة هلال بسرقة فيلته في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع

حيث شكلت أجهزة مباحث القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وفحص كاميرات المراقبة ومراجعة المسروقات من الفيلا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الفنان حمادة هلال أفاد بتعرّضه للسرقة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة الأولية أن أصابع الاتهام تشير إلى الخادمة التي قامت بسرقة محتويات من الفيلا وفرت هاربة.

ومازالت فرق المباحث في القاهرة تواصل تحرياتها وفحص الكاميرات ورفع الأدلة من فيلا حمادة هلال للوقوف على أسباب وملابسات السرقة.

فيما يستعد الفنان حمادة هلال لطرح أغنيته الجديدة "ياحبيبنا"، يوم الأربعاء القادم، علي قناته علي موقع يوتيوب.

وطرح مؤخرًا حمادة هلال أغنية أنا مش مرتاح، خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان آخر اعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل" المداح"، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وضم مسلسل “المداح ” نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

وكان الفنان حمادة هلال أعلن عن اعتذاره عن حفله بمراسي في يوليو الماضي، والذي كان من المقرر اقامته، وذلك عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال حمادة هلال عبر صفحته علي إنستجرام: بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية حفلة بكرة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض، وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبًا وأشوفكم على خير". 

