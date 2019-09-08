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رياضة

شيكابالا يحتفل بعد التتويج بكأس مصر على طريقته الخاصة .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:41 م
عمرو ابوبكر - حسام الحارتي
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس مصر، بعد الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد برج العرب.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز
انتهى شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي بدون رغم وصول الزمالك عدة مرات الى مرمى الخصم، وفي شوط المباراة الثاني تمكن الزمالك من تسجيل ثلاثة اهداف دون رد من بيراميدز، سجلهم يوسف اوباما هدف وبن شرقي هدفين.

أبرز لقطات عقب التتويج
رصدت عدسات المباراة محمود عبد الرازق شيكابالا وهو يبكي ويرتدي قميص رفيقه محمود جنش حارس مرمى الزمالك المصاب، وحمله رفقائة على الأعناق ليطوفوا به أرجاء ملعب برج العرب عقب التتويج بلقب كأس مصر.

فرحة شيكابالا واحتفاله بكأس مصر
تسلم محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك كأس مصر ثم ذهب للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي ليلتقط بعض الصور التذكارية معه، ثم يقف وسط ملعب المباراة ويدخل في وصلة رقص على الطريقة النوبية تعبيرًا منه على الفرحة العارمة.

أهداف بيراميدز والزمالك
سجل يوسف أوباما هدف الزمالك الاول في الدقيقة 52 من عمر المباراة عن طريق متابعة مميزة لتمريرة شيكابالا، ثم يضيف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق رأسية قوية خدعت أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، ثم يسجل بن شرقي هدف ثاني له وثالث للزمالك في الدقيقة 83.

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