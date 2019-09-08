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رياضة

مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:55 م
تتويج الزمالك بكأس
تتويج الزمالك بكأس مصر
حسام الحارتي - عدسة أحمد رمضان
تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه

مراسم تتويج نادي الزمالك بكأس مصر بعد التغلب على بيراميدز
تويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس مصر عقب تحقيق الفوز على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق اللاعب يوسف أوباما هدفين آخرين عن طريق اللاعب بنشرقي .

حضور مراسم التتويج
حضر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ومندوب الرئاسة المصرية مراسم تتويج نادي الزمالك بالإضافة إلي تواجد وزير الشباب والرياضة .

ثنائية لـ بن شرقي
أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور
مراسم تتويج الزمالك بـ كأس مصر.. فيديو وصور

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