بشباك نظيفة.. الزمالك يحقق إنجازا تاريخيا بعد الفوز بكأس مصر

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو إنجازا تاريخيا بعدما خاض 5 مباريات فى بطولة كاس مصر والتتويج باللقب رقم 27 دون أن تتلقى شباكه أية أهداف.



وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر رقم 27 فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.



خاض الزمالك 5 مباريات خلال مشواره فى بطولة كأس مصر ونجح الفارس الأبيض في التتويج باللقب رقم 27 دون أن تتلقى شباكه أي هدف.



وبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مشواره بالفوز على مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد، قبل أن يهزم الإنتاج الحربي في دور الـ 16 بثنائية نظيفة.



وواصل الزمالك مشواره في البطولة بفوز جديد وشباك نظيفة، حيث تغلب على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 وهي نفس نتيجة تغلبه على الاتحاد السكندري أيضا في نصف النهائي.



وحقق الفارس الأبيض فوزا على بيراميدز رقما تاريخيا وحصد البطولة بشباك نظيفة بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة النهائية لبطولة كاس مصر.

