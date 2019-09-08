ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشباك نظيفة.. الزمالك يحقق إنجازا تاريخيا بعد الفوز بكأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:45 م
مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
يسرى غازى
حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو إنجازا تاريخيا بعدما خاض 5 مباريات فى بطولة كاس مصر والتتويج باللقب رقم 27 دون أن تتلقى شباكه أية أهداف.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر رقم 27 فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.

خاض الزمالك 5 مباريات خلال مشواره فى بطولة كأس مصر ونجح الفارس الأبيض في التتويج باللقب رقم 27 دون أن تتلقى شباكه أي هدف.

وبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مشواره بالفوز على مركز شباب منية سمنود بهدف دون رد، قبل أن يهزم الإنتاج الحربي في دور الـ 16 بثنائية نظيفة.

وواصل الزمالك مشواره في البطولة بفوز جديد وشباك نظيفة، حيث تغلب على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 وهي نفس نتيجة تغلبه على الاتحاد السكندري أيضا في نصف النهائي.

وحقق الفارس الأبيض فوزا على بيراميدز رقما تاريخيا وحصد البطولة بشباك نظيفة بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة النهائية لبطولة كاس مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليلة.. الزمالك يلتقي المقاصة في الكأس للمرة الأولى.. والفائز يواجه الاتحاد السكندري

كأس مصر.. بين التاريخ والطموح

الزمالك بطلا لـ كأس مصر الـ 27 بعد الفوز على بيراميدز 3 - 0 ..فيديو

الزمالك وبيراميدز.. تعرف على المكافأة المالية لبطل كأس مصر

مدحت العدل: مدرسة الزمالك تفتح أبوابها

لفتة طيبة .. ممر شرفي من لاعبي الزمالك لـ بيراميدز

ترشيحاتنا

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر .. فيديو

محمد النني يوجه رساله إلى شيكابالا بعد فوز الزمالك بـ كأس مصر

شاهد .. احتفال ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بكأس مصر

محسن صالح يهنئ نادي الزمالك بالكأس ويوجه رسالة لـ شيكابالا

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز.. صلاح عبد الله يثير الجدل على تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة البطل .. 100 صورة من تتويج الزمالك بـ كأس مصر

مميزة ببلوزة بيضاء.. كارمن سليمان بإطلالة كاجول في حفلتها

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد