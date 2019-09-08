نتنياهو يعتذر عن إهانة رئيس وزراء بريطانيا ..فيديو

تعرض رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لموقف محرج للغاية بعدما أخطأ في اسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأسماه بوريس يلتسين.





ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية خطاب نتنياهو خلال اجتماع حكومي "لقد عدت من رحلة سعيدة للغاية من لندن، حيث قابلت رئيس الوزراء بوريس يلتسين ووزير الدفاع الأمريكي".





ويعد ذلك إهانة محرجة للغاية في قواعد البروتوكول الدبلوماسي، وهو ما أدركه نتنياهو على الفور عندما صحح الحاضرون الخطأ، حيث ابتسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه كان يتأكد من انتباه الحاضرين لخطابه.





وتولى السياسي البريطاني بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني منذ يوليو 2019.







