هاني شاكر: اختيار ميتشو لتدريب الزمالك أكثر من رائع

أكد هاني شاكر نقيب الموسيقين، أن الفريقين قدموا كرة جيدة للغاية، والجمهور والتنظيم كان أكثر من رائع.



وقال هاني شاكر، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "الفريقين قدموا مباراة جيدة للغاية، الجمهور والتنظيم كان أكثر من رائع".



وأكمل هاني شاكر: "رأيت الممر الشرفي من لاعبي الزمالك الفائزين لـ بيراميدز لأول مرة في ملاعبنا، كما أن عمرو الجنايني بدأ بتغيير جلد الكرة المصرية".



وأتم هاني شاكر: "الزمالك أكد لي أن اختيار ميتشو للتدريب الفريق كان أكثر من رائع ومناسب للفريق بشكل كبير".

