بعد نجاح ولاد رزق.. عمرو يوسف يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

وجه الفنان عمرو يوسف من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " رسالة شكر لجمهور بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم ولاد رزق.و قال عمرو يوسف " طبعًا ايرادات #ولاد_رزق2 العظيمة انتم السبب فيها بس بالنسبالي الاهم ان الفيلم عجبكم و اغلبية الناس دخلت تشوفه اكتر من مرة و ده النجاح الحقيقي ، فرحان جدًا بالنجاح الكبير ده و استمتعت بالعمل في فيلم كبير زي ده مع كل اصحابي و اخواتي و طبعًا المخرج المهم #طارق_العريان.. شكرًا ليكم و يارب دائمًا عند حسن ظنكم عشان الواحد بينسي المجهود و التعب لما العمل بيعجبكم ❤️".وتفاعل متابعو عمرو يوسف معلقين:" فيلم حلو اووى , شوفت الفيلم مرتين و هشوفه تانى , تجننوا , احلى اسود ارض".يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق 85 مليون جنيه منذ طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى حتى الآن.وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 2 الفنان احمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم ونسرين أمين من إخراج طارق العريان.