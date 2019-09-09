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فن

بعد نجاح ولاد رزق.. عمرو يوسف يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:21 ص
عمرو يوسف
عمرو يوسف
شروق حمدى
وجه الفنان عمرو يوسف من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام " رسالة شكر لجمهور بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم ولاد رزق.

و قال عمرو يوسف " طبعًا ايرادات #ولاد_رزق2 العظيمة انتم السبب فيها بس بالنسبالي الاهم ان الفيلم عجبكم و اغلبية الناس دخلت تشوفه اكتر من مرة و ده النجاح الحقيقي ، فرحان جدًا بالنجاح الكبير ده و استمتعت بالعمل في فيلم كبير زي ده مع كل اصحابي و اخواتي و طبعًا المخرج المهم #طارق_العريان.. شكرًا ليكم و يارب دائمًا عند حسن ظنكم عشان الواحد بينسي المجهود و التعب لما العمل بيعجبكم ❤️".

وتفاعل متابعو عمرو يوسف معلقين:" فيلم حلو اووى , شوفت الفيلم مرتين و هشوفه تانى , تجننوا , احلى اسود ارض".

يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق 85 مليون جنيه منذ طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى حتى الآن.

وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 2 الفنان احمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم ونسرين أمين من إخراج طارق العريان.
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طبعاً ايرادات #ولاد_رزق2 العظيمة انتم السبب فيها بس بالنسبالي الاهم ان الفيلم عجبكم و اغلبية الناس دخلت تشوفه اكتر من مرة و ده النجاح الحقيقي ، فرحان جداً بالنجاح الكبير ده و استمتعت بالعمل في فيلم كبير زي ده مع كل اصحابي و اخواتي و طبعاً المخرج المهم #طارق_العريان شكراً ليكم و يارب دائماً عند حسن ظنكم عشان الواحد بينسي المجهود و التعب لما العمل بيعجبكم ❤️ Special thanks for @concrete_official @santoniofficial And my friend @stephenpr.me for taking care of the look in the movie premiere #amr_youssef

A post shared by Amr Youssef (@amryoussefofficial) on

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