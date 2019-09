بعد نجاح ولاد رزق.. عمرو يوسف يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

View this post on Instagram

طبعاً ايرادات #ولاد_رزق2 العظيمة انتم السبب فيها بس بالنسبالي الاهم ان الفيلم عجبكم و اغلبية الناس دخلت تشوفه اكتر من مرة و ده النجاح الحقيقي ، فرحان جداً بالنجاح الكبير ده و استمتعت بالعمل في فيلم كبير زي ده مع كل اصحابي و اخواتي و طبعاً المخرج المهم #طارق_العريان شكراً ليكم و يارب دائماً عند حسن ظنكم عشان الواحد بينسي المجهود و التعب لما العمل بيعجبكم ❤️ Special thanks for @concrete_official @santoniofficial And my friend @stephenpr.me for taking care of the look in the movie premiere #amr_youssef