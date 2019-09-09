ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:30 ص
شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
ايمن محمود
تعرف على أجمل شواطئ مطروح

شواطئ عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين

سوق ليبيا وشوارع الإسكندرية أماكن للتسوق

تحظى محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي باهتمام كبير من المواطنين لقضاء المصيف فهي تعد من أهم المناطق السياحية فى مصر التى يقصدها السياح كل عام وخاصة فى فصل الصيف والأعياد.

وتستقبل محافظة مطروح خلال موسم الصيف أعداد كبيرة من السائحين وزوار المحافظة الذين يأتون للاسترخاء عند شواطئها التي تكتسي بالرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية.


وتمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطئ الممتازة والجذابة منها: شاطئ عجيبة - كليوباترا- الغرام- الأبيض - روميل والتي استقبلت العديد من زوار المحافظة.

ويبعد شاطئ عجيبة عن مرسى مطروح بحوالي 24 كيلومتر غربا والذي يتميز بمياهه الزرقاء الصافية والمناظر الخلابة التي يحرص الزائرون علي التقاط الصور التذكارية بها ويستقبل الشاطئ أعداد كبيرة.

وتوجد صخرة معروفة باسم بصخرة كليوباترا وحمام كليوباترا وبعض التلال الأثرية وهي من أهم مزارات المدينة السياحية حيث يوجد الحمام الخاص بالملكة كليوباترا وهو حمام وسط المياه يصل الناس إلى داخله وتدخل الحمام المياه من كل ناحية.

وهذا العام تشهد منطقة حمامات كليوباترا تطوير بعمل اطار زجاجي للحمام لتسهيل وصول الزوار اليه.

وشاطئ الغرام من أهم شواطئ مدينة مرسى مطروح والتي يستقبل أعدادا كبيرة من زائري المحافظة ويوجد بالشاطئ صخرة ليلى مراد والتي تعد من اهم المزارات السياحية بالمدينة.

شاطئ روميل من أهم الشواطئ بمدينة مرسى مطروح يتميز بهدوء المياه فيه وهو مناسب جدا للأطفال ويوجد بالشاطئ متحف روميل والذي يعد من أهم المزارات السياحية داخل مدينة مرسى مطروح.

كما يوجد بمدينة مرسى مطروح العديد من الشواطئ الأخرى المتميزة منها شاطئ الليدو وشاطئ الفيروز وشاطئ الأبيض الذي يتميز بعلو الأمواج وعمق البحر.

ومن أهم المناطق السياحية التي يقوم بزيارتها مواطني مطروح زائريها في الفترة المسائية منطقة الكورنيش والحدائق والمنتزهات بالإضافة الى بعض المناطق التجاريه مثل سوق ليبيا وشارع الاسكندرية.

أما سوق ليبيا هو سوق صغير ومشهور في مرسي مطروح تجد به جميع انواع الاعشاب اليدوية والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة البلح والزيتون وزيت الزيتون الأصلي والتي تشتهر به مرسى مطروح بالاضافة الي الملابس الاحذية والمنتجات المنوعة.
تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين
تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين
تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين
تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين
تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين
تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين
تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين
تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين
تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحياة تعود لـ شاطئ كليوباترا بمطروح.. تشييد تمثال بالمدخل وإنارة الحمام بشكل بانورما.. وممشى زجاجي بطول 72 مترا.. صور

خدنا أجازة.. سحر شواطئ مطروح يخطف قلوب المصطافين.. صور

أين تذهب في مطروح لقضاء اجازة عيد الاضحى؟.. شواطئ عجيبة والغرام وحمام كليوباترا صباحًا.. وسوق ليبيا وشارع الإسكندرية للتسوق ليلًا.. وعيون المياه والدفن للعلاج والاسترخاء

نسبة الإشغالات في فنادق مطروح 100%

لا تقتصر على شاطئ الغرام.. تعرف على أجمل شواطئ مطروح

حمامات كليوباترا.. حكاية أشهر قصة حب على ساحل مرسي مطروح

ترشيحاتنا

شاهد .. القبض على طفل 9 سنوات قتل شابا بالخطأ في فرح

هل أكون آثمة إذا تجنبت أخوات زوجي منعًا للأذى؟ .. والإفتاء ترد

بعد ارتداء قميصه.. شاهد رسالة محمود جنش لـ شيكابالا

بشرة خير .. الأمن يوافق على حضور الجماهير فى مباراة الإسماعيلي وأهلى بنى غازى

احذر.. هذا الفعل عند سماع أذان الفجر يبطل صيام عاشوراء ويحرمك مغفرته

مجددا.. رضوى الشربينى تثير الجدل حول زواجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان