تعرف على أجمل شواطئ مطروح.. عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين

تعرف على أجمل شواطئ مطروح



شواطئ عجيبة والغرام وحمام كليوباترا وروميل أكثر استقبالا للسائحين



سوق ليبيا وشوارع الإسكندرية أماكن للتسوق



تحظى محافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي باهتمام كبير من المواطنين لقضاء المصيف فهي تعد من أهم المناطق السياحية فى مصر التى يقصدها السياح كل عام وخاصة فى فصل الصيف والأعياد.



وتستقبل محافظة مطروح خلال موسم الصيف أعداد كبيرة من السائحين وزوار المحافظة الذين يأتون للاسترخاء عند شواطئها التي تكتسي بالرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية.





وتمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطئ الممتازة والجذابة منها: شاطئ عجيبة - كليوباترا- الغرام- الأبيض - روميل والتي استقبلت العديد من زوار المحافظة.



ويبعد شاطئ عجيبة عن مرسى مطروح بحوالي 24 كيلومتر غربا والذي يتميز بمياهه الزرقاء الصافية والمناظر الخلابة التي يحرص الزائرون علي التقاط الصور التذكارية بها ويستقبل الشاطئ أعداد كبيرة.



وتوجد صخرة معروفة باسم بصخرة كليوباترا وحمام كليوباترا وبعض التلال الأثرية وهي من أهم مزارات المدينة السياحية حيث يوجد الحمام الخاص بالملكة كليوباترا وهو حمام وسط المياه يصل الناس إلى داخله وتدخل الحمام المياه من كل ناحية.



وهذا العام تشهد منطقة حمامات كليوباترا تطوير بعمل اطار زجاجي للحمام لتسهيل وصول الزوار اليه.



وشاطئ الغرام من أهم شواطئ مدينة مرسى مطروح والتي يستقبل أعدادا كبيرة من زائري المحافظة ويوجد بالشاطئ صخرة ليلى مراد والتي تعد من اهم المزارات السياحية بالمدينة.



شاطئ روميل من أهم الشواطئ بمدينة مرسى مطروح يتميز بهدوء المياه فيه وهو مناسب جدا للأطفال ويوجد بالشاطئ متحف روميل والذي يعد من أهم المزارات السياحية داخل مدينة مرسى مطروح.



كما يوجد بمدينة مرسى مطروح العديد من الشواطئ الأخرى المتميزة منها شاطئ الليدو وشاطئ الفيروز وشاطئ الأبيض الذي يتميز بعلو الأمواج وعمق البحر.



ومن أهم المناطق السياحية التي يقوم بزيارتها مواطني مطروح زائريها في الفترة المسائية منطقة الكورنيش والحدائق والمنتزهات بالإضافة الى بعض المناطق التجاريه مثل سوق ليبيا وشارع الاسكندرية.



أما سوق ليبيا هو سوق صغير ومشهور في مرسي مطروح تجد به جميع انواع الاعشاب اليدوية والمنتجات التي تشتهر بها المحافظة البلح والزيتون وزيت الزيتون الأصلي والتي تشتهر به مرسى مطروح بالاضافة الي الملابس الاحذية والمنتجات المنوعة.