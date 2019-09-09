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منوعات

ميجان ماركل تسافر سرًا من أجل صديقتها.. صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:59 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور، تظهر دوقة ساسكس وزوجة الأمير هارى فى رحلة سفر سرية غير معلنة، من أجل دعم صديقتها سيرينا ويليامز فى مباراتها النهائية على ملعب Arthur Ashe.

واستقلت ميركل فى الصباح تذكرة على متن رحلة طيران تجارية عادية متجهة إلى نيويورك الأمريكية بدون الأمير هارى، أو حتى ابنهما الأمير آرتشي.

إلا ان عدسات الكاميرا أظهرت ماركل بوضوح وهى تجلس بجانب زوج اللاعبة أليكسيس أوهانيان، لتدعم صديقتها فى المباراة النهائية لها.

وارتدت دوقة ساسكس فستانًا بسيطًا كاجوال من علامة J.Crew بـ 132 دولارا أمريكيا من الجينز، وبالرغم من كل هذا الدعم خسرت ويليامز أمام الكندية بيانكا أندريسكو بفارق نقطتين.
ميجان ماركل تسافر سرًا من أجل صديقتها.. صور
ميجان ماركل تسافر سرًا من أجل صديقتها.. صور

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