اكتشفي أسرار إزالة بقع الشوكولاتة من على الملابس والسجاد والمراتب

أولا: إزالة بقع الشوكولاتة من الملابس



ضعي قطع الملابس التي يوجد عليها الشوكولاتة في الفريزر لمدة 10 لـ15 دقيقة، ولكن عليك أولا إفراغ محتويات الفريزر من الأطعمة لكي لا تحصلين على بقعة جديدة.



باستخدام سكين يمكنك كشط الشوكولاتة العالقة بقطعة الملابس، وعليك البدء بتقشير حواف البقعة ثم الانتقال إلى المنتصف.



ضعي قطعة الملابس في الماء المضاف له مسحوق التنظيف، واتركيها لمدة 5 دقائق على الأقل، وثم اغسلي قطعة الملابس بالطريقة المعتادة.

وقبل أن تجففي الملابس يجب عليك التأكد من أن بقعة الشوكولاتة العالقة بها اختفت تماما.





ثانيا: إزالة بقع الشوكولاتة من السجاد



عند سقوط صوص الشوكولاتة على سجادتك عليكِ أولا تجفيف البقعة فورًا لمنع انتشارها، أو انتقالها لمكان أكثر اتساعًا.



ضعي ملعقة صغيرة من صابون تنظيف الأطباق على كوبين من الماء الدافئ.



باستخدام فرشاة أسنان ضعي الخليط على البقعة وتنظيفها.

جففي السجادة باستخدام أحد المناشف الجافة.

يمكنك تكرار العملية نفسها حتى تتأكدي من تنظيف البقعة تماما.



ثالثا: إزالة بقع الشوكولاتة من المراتب



عند سقوط الشوكولاتة على المراتب يجب تزيليها فورا باستخدام منشفة نظيفة.

بعد ذلك يمكنك التعامل مع البقعة باستخدام المنظف وفرشاة الأسنان بنفس الطريقة السابقة.

قدم موقع «wikihow» قائمة بعدد من الخطوات التي يجب عليكِ اتباعها للتخلص فورا من بقعة الشوكولاتة، سواء على الملابس أو المراتب أو السجاد .