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شاهد | تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر .. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:12 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
مي محمد
سجّلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار الذهب 21 الأوسع انتشارًا في مصر إلى 695 جنيها للجرام بدون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 - 9 - 2019 والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 - 9 – 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 794جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد بلغ 695 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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