شاهد | تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر .. فيديو

أسعار الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب عيار 21







سعر الذهب اليوم بالمصنعية





وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.





سجّلتالإثنين 9 - 9 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار الذهب 21 الأوسع انتشارًا في مصر إلى 695 جنيها للجرام بدون مصنعية، واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عنالإثنين 9 - 9 - 2019 والتي جاءت على النحو التالي:وجاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 - 9 – 2019 على النحو التالي:وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 794جنيها.أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد بلغ 695 جنيها.