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رياضة

شاهد.. نجم الأهلي السابق يلتقط سيلفي مع جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة موقع "صدى البلد" ، لحظة وصول محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ونجم الأهلي السابق قبل انطلاق نهائي كأس مصر الذي يجمع بين فريقي الزمالك ومنافسة نادي بيراميدز.

وطالب جمهور الزمالك، محمد فضل بإلتقاط الصور السيلفي التذكارية معهم أثناء تواجده فى المقصورة الرئيسية .

وفاز الزمالك علي بيراميدز بثلاثه أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس،وتوج بلقب كأس مصر للمرة 27 فى تاريخه.

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