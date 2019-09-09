لينا صالح: لهذا السبب رفضت التمثيل

كشفت المذيعة لينا صالح بانها تتمتع بموهبة التمثيل وتتمني أن تتجه الي هذا المجال ولكن أسباب عديدة تمنعها من هذا القرار .
وقالت صالح لصدي البلد منذ الطفولة وكل العائلة والأصدقاء يطلبون مني الاتجاه الي التمثيل لانني أتمتع بخفة دم ولكنني أرفض بحكم أن التمثيل له حياة خاصة ، فالفنان يبذل مجهودا كبيرا أثناء التصوير فاحيانا يجلس في البلاتوه أكثر من 24 ساعة فانا لا أستطيع أن أعيش هذه الحياة .
يذكر أن لينا صالح تقدم برنامج "ملوك الزحمة" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 6 مساء على محطة شعبى إف إم.
وقالت صالح لصدي البلد منذ الطفولة وكل العائلة والأصدقاء يطلبون مني الاتجاه الي التمثيل لانني أتمتع بخفة دم ولكنني أرفض بحكم أن التمثيل له حياة خاصة ، فالفنان يبذل مجهودا كبيرا أثناء التصوير فاحيانا يجلس في البلاتوه أكثر من 24 ساعة فانا لا أستطيع أن أعيش هذه الحياة .
يذكر أن لينا صالح تقدم برنامج "ملوك الزحمة" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 6 مساء على محطة شعبى إف إم.