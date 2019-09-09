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فن

لينا صالح: لهذا السبب رفضت التمثيل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:07 م
لينا صالح
لينا صالح
شيرى نبيل
كشفت المذيعة لينا صالح بانها تتمتع بموهبة التمثيل وتتمني أن تتجه الي هذا المجال ولكن أسباب عديدة تمنعها من هذا القرار .

وقالت صالح لصدي البلد منذ الطفولة وكل العائلة والأصدقاء يطلبون مني الاتجاه الي التمثيل لانني أتمتع بخفة دم ولكنني أرفض بحكم أن التمثيل له حياة خاصة ، فالفنان يبذل مجهودا كبيرا أثناء التصوير فاحيانا يجلس في البلاتوه أكثر من 24 ساعة فانا لا أستطيع أن أعيش هذه الحياة .

يذكر أن لينا صالح تقدم برنامج "ملوك الزحمة" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 6 مساء على محطة شعبى إف إم.

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