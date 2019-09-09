لينا صالح: لهذا السبب رفضت التمثيل



وقالت صالح لصدي البلد منذ الطفولة وكل العائلة والأصدقاء يطلبون مني الاتجاه الي التمثيل لانني أتمتع بخفة دم ولكنني أرفض بحكم أن التمثيل له حياة خاصة ، فالفنان يبذل مجهودا كبيرا أثناء التصوير فاحيانا يجلس في البلاتوه أكثر من 24 ساعة فانا لا أستطيع أن أعيش هذه الحياة .



يذكر أن لينا صالح تقدم برنامج "ملوك الزحمة" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 6 مساء على محطة شعبى إف إم.





كشفت المذيعة لينا صالح بانها تتمتع بموهبة التمثيل وتتمني أن تتجه الي هذا المجال ولكن أسباب عديدة تمنعها من هذا القرار .