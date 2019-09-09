نسرين طافش تتألق بأوف شولدر .. والجمهور : حلاوتك ياحمر

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".وظهرت " نسرين طافش " فى الصورة باطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان اوف شوليدر احمر طويل .واعتمدت على تسريحة شعر بيسطة ، حيث تركت شعرها الاشقر منسدل على الاكتاف ، وتفاعل عدد كبير من محبى الفنانة نسرين طافش مع الصورة .وجاءت التعليقات كالتالى : _ "تئبريني شو محليه الاحمر "_ " ويلاه ياجمالك" _" ماشاء الله 😍نسرين " _ قمة واناقة أروع اختيار ربي يحفظك " _ " حلاوتك ياحمر " .كانت نسرين طافش، طرحت مؤخرا أول أغنية فى ألبومها الجديد، بعنوان "الحلوة" عبر قناتها على يوتيوب.الأغنية باللهجة المصرية، من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.