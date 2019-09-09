شاهد.. نيقولا معوض من داخل كواليس بلا دليل

نشر الفنان نيقولا معوض من خلال خاصية الاستورى عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "يوتيوب"، صورا له من كواليس مسلسله الجديد "بلا دليل".



وظهر نيقولا معوض فى الصورة من داخل كواليس العمل المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، وبرفقة الفنان حازم سمير، الذى يشارم فى بطولة المسلسل.





مسلسل "بلا دليل" يشهد أولى تجارب إنجي علاء في كتابة السيناريو، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي، من خلال 45 حلقة.



المسلسل بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

