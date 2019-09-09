فرحة هستيرية وبكاء الأباتشى.. 7 مشاهد مثيرة فى ملحمة تتويج الزمالك بـ كأس مصر

توج نادي الزمالك، بلقب كأس مصر، للمرة الـ27 في تاريخه، على حساب بيراميدز، بالمباراة النهائية من البطولة.
وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0، في نهائي كأس مصر الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية.
وسجل يوسف "أوباما" هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52، قبل أن يسجل زميله المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق هدف الهدف الثاني والثالث في الدقائق 64، 83.
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وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0، في نهائي كأس مصر الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية.
وسجل يوسف "أوباما" هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52، قبل أن يسجل زميله المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق هدف الهدف الثاني والثالث في الدقائق 64، 83.
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فرحة جنونية لـ شيكابالا بعد هدف أوباما فى بيراميدز
بخطين حمر .. مرتضي منصور يرد علي هتافات الزمالك
فى لقطة أوروبية .. ممر شرفي من لاعبي الزمالك لـ بيراميدز
رد فعل مرتضي منصور علي خروج شيكابالا فى مباراة بيراميدز
هكذا احتفل مرتضي منصور بفوز الزمالك علي بيراميدز
نجم الأهلي السابق يلتقط سيلفي مع جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز