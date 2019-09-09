فرحة هستيرية وبكاء الأباتشى.. 7 مشاهد مثيرة فى ملحمة تتويج الزمالك بـ كأس مصر

توج نادي الزمالك، بلقب كأس مصر، للمرة الـ27 في تاريخه، على حساب بيراميدز، بالمباراة النهائية من البطولة.وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0، في نهائي كأس مصر الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية.وسجل يوسف "أوباما" هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52، قبل أن يسجل زميله المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق هدف الهدف الثاني والثالث في الدقائق 64، 83.