الإفتاء: يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا ولا حرج في ذلك لأنه لم يرد نهي عن صومه منفردا ولكن يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء.



واستشهدت دار الإفتاء بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله فإذا كان العام المقبل لأصومن التاسع، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله .



وأضافت الإفتاء ان الإمام النووي قال إنه يستحب صوم عاشوراء وتاسوعاء، ولكن ذهب الحنفية إلى ان إفراد يوم عاشوراء بالصوم مكروه كراهة تنزيهية، وبناء على ذلك فيجوز صيام يوم العاشر منفردا ولكن يستحب صوم قبله او بعده خروجا من الخلاف.