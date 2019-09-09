وزير الخزانة الأمريكي: ندرس فرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة إس-400



وأضاف منوتشين - في تصريحات صحفية خارج البيت الأبيض ردا على سؤال ما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات، حسبما نقلت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني - "أننا ننظر في الأمر، لكننا لن ندلي بتعليقات بشأن أية قرارات محددة".





جدير بالذكر أن أنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة "إس-400" التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقاتلات "إف-35" الشبح التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".



وتتمسك واشنطن بموقفها القائم على أن منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" يمكن أن تهدد الأسرار التقنية لمقاتلات "إف-35" وتفسح المجال أمام روسيا للحصول على معلومات دقيقة بشأنها.



وكانت تقارير أمريكية قد رجحت أن يتم تمرير مشاريع القوانين التي تم تقديمها العام الجاري والتي تطالب بفرض عقوبات ضد أنقرة بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا "كاستا".

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم /الإثنين/، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع "إس-400"، غير أنها لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد.