ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: ندرس فرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة إس-400

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:46 م
وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين
أ ش أ
قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم /الإثنين/، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع "إس-400"، غير أنها لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن بعد.

وأضاف منوتشين - في تصريحات صحفية خارج البيت الأبيض ردا على سؤال ما إذا كانت وزارة الخزانة تفكر في فرض عقوبات، حسبما نقلت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني - "أننا ننظر في الأمر، لكننا لن ندلي بتعليقات بشأن أية قرارات محددة".

جدير بالذكر أن أنقرة وواشنطن على خلاف بسبب شراء تركيا منظومة "إس-400" التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقاتلات "إف-35" الشبح التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

وتتمسك واشنطن بموقفها القائم على أن منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" يمكن أن تهدد الأسرار التقنية لمقاتلات "إف-35" وتفسح المجال أمام روسيا للحصول على معلومات دقيقة بشأنها.

وكانت تقارير أمريكية قد رجحت أن يتم تمرير مشاريع القوانين التي تم تقديمها العام الجاري والتي تطالب بفرض عقوبات ضد أنقرة بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا "كاستا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل بدأ العد التنازلي لانهيار العلاقات التركية الأمريكية؟.. موسكو تبدأ تسليم منظومة صواريخ إس 400 لأنقرة في تحد لحلف الأطلسي.. وارتباك في أسواق المال ومخاوف المستثمرين تتزايد

نقطة اللاعودة.. تركيا تتسلم صواريخ روسية وتستعد لعقوبات أمريكية.. كيف وصلت الأمور إلى هذه النقطة؟

كاتسا .. سلاح ترامب الموجه إلى قلب أردوغان.. معلومات عن قانون مكافحة خصوم أمريكا

خلال أيام.. ترامب يبحث مع الشيوخ فرض عقوبات على تركيا

أمريكا تحذر تركيا: عرض بيع نظام باتريوت انتهى

الشئون الخارجية بالنواب الأمريكي تطالب بمعاقبة تركيا لشرائها اس-400

ترشيحاتنا

موعد اذان المغرب اليوم .. وخطأ شائع عند الإفطار يخالف سنة النبي

علي جمعة ينصح من لم يصم يوم عاشوراء بـ 3 أمور لنيل الثواب

حب بين الأغنام.. تفاصيل جديدة فى واقعة خطوبة طفلين بـ الغربية

من 10 إلى 20 سبتمبر.. الصحة تطلق 51 قافلة طبية مجانية بالمحافظات

حسناء الزمالك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز بالكأس

أقام علاقة مع ممرضته.. طبيب يلقى بـ رضيع أمام مسجد بطنطا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها