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رياضة

تدريبات تأهليلة لكريم نيدفيد بالأهلي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:44 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
أدى كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي وبعض التدريبات في «الجيم»، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يخضع له؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على عقد جلسة مطولة مع اللاعب عقب انتهائه من البرنامج العلاجي؛ للاطمئنان على حالته.

وأكّد الجهاز الطبي على تحسن حالة «نيدفيد» بشكل كبير بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة أن ركبة اللاعب تحسنت بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي.

ويخضع «نيدفيد» لبرنامج تأهيلي محدد من جانب الخبير الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

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