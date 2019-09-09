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رياضة

شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات استشفائية، اليوم، على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد، قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل؛ في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة، يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.

واشتمل المران على الجري حول الملعب، مع خوض فقرة مطولة للكرة الطائرة، بمشاركة رباعي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي وأحمد طارق.

وجاء ذلك بعد مران الفريق الذي أقيم أمس، الذي شهد تقسيمة بطــول الملعب بمشاركة حارسين اثنين؛ لتجهيز جميع اللاعبين قبل رحلة غينيا.

وسبق المران جلسة تنسيقية بين رينيه فايلر، المدير الفني مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة برحلة غينيا الاستوائية، والترتيبات الإدارية التى جرت خلال الأيام الماضية قبل سفر البعثة، صباح الأربعاء المقبل.

ويتوجه سيد عبدالحفيظ، وبرفقته سمير عدلي، المدير الإداري، إلى غينيا الاستوائية، اليوم، للترتيب لاستقبال بعثة الأهلي، والاطمئنان على كافة الأمور الإدارية؛ سواء المتعلقة بحجز ملاعب التدريب أو فندق الإقامة ووسائل الانتقال.


ونعرض لكم صور وكواليس مران الفريق:
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية
شاهد.. كواليس مران الأهلي فى التتش قبل رحلة غينيا الاستوائية

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