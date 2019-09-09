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رياضة

الليلة.. طارق سليمان يكشف كواليس رحيل لاسارتي عن الأهلي في صدى البلد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:14 م
طارق سليمان
طارق سليمان
محمد رشاد
يحل طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، ضيفًا مساء اليوم الاثنين على برنامج " الماتش "، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد".

ويتحدث طارق سليمان عن كواليس رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن الأهلي وأسباب عدم استمراره بجانب حقيقة ترشيحه لتدريب حراسة مرمى منتخب مصر وكذلك خطوته المقبلة في عالم التدريب.

برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويذاع من الجمعة إلى الثلاثاء لمدة ساعتين يوميا من الحادية عشرة مساءً وحتى الواحدة صباحًا.

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