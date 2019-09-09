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رياضة

اشتباكات لفظية ببن اللاعبين وتعادل إيجابي حصيلة مباراة طنطا وغزل المحلة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:16 م
فريق كرة القدم الأول
فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة
عبدالله هشام
تعادل فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة مع منافسه طنطا وديا بنتيجة هدف لمثله ضمن استعدادات لخوض منافسات مسابقة الدوري الموسم الجديد.

سجل هدف طنطا هشام شعبان وتعادل غزل المحلة عن طريق هاني عادل وشهدت المباراة اشتباكات لفظية بين لاعبي الفريقين منذ انطلاق اللقاء وتدخل جالد عيد وايمن المزين لإنهاء الاشتباك وتكملة المباراة بشكل طبيعي .


ويسعى خالد عيد لخوض عدد من المواجهات القوية الودية لدمج العناصر الجديدة مع أساسيين الفريق مع تجهيزهم بدنيا ونفسيا لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز .

ويستمر أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا في تجهيز اللاعبين والحصول علي صفقات جديدة بعد صعوده للدوري الممتاز علي حساب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني
اشتباكات لفظية ببن اللاعبين وتعادل إيجابي حصيلة مباراة طنطا وغزل المحلة
اشتباكات لفظية ببن اللاعبين وتعادل إيجابي حصيلة مباراة طنطا وغزل المحلة
اشتباكات لفظية ببن اللاعبين وتعادل إيجابي حصيلة مباراة طنطا وغزل المحلة
اشتباكات لفظية ببن اللاعبين وتعادل إيجابي حصيلة مباراة طنطا وغزل المحلة
اشتباكات لفظية ببن اللاعبين وتعادل إيجابي حصيلة مباراة طنطا وغزل المحلة
اشتباكات لفظية ببن اللاعبين وتعادل إيجابي حصيلة مباراة طنطا وغزل المحلة

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