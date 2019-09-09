منظمة الصحة العالمية: 800 ألف شخص ينتحرون سنويا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 800 ألف شخص ينتحرون سنويا، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لتجنب هذا النوع من المآسي.



وأوضحت المنظمة في تقرير جديد أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الإثنين أن معدل الانتحار العالمي انخفض ما بين العامين 2010 و2016 لكن عدد الوفيات ظل مستقرا بسبب تزايد عدد سكان العالم.



قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، "إن شخصا واحدا يموت كل 40 ثانية منتحرا"، مشددا على أن "كل وفاة هي مآساة للعائلة والأصدقاء والزملاء".